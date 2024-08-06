ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 geriledi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 3 Ağustos 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 düşüş ve yıllık %0,6 artışla 1,56 milyon mt oldu.

3 Ağustos tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,5 olurken, bu oran önceki hafta %77,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 3 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle ve %76,5 kapasite kullanım oranıyla 47,55 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,3 kapasite kullanım oranıyla 48,62 milyon mt olarak kaydedilmişti.