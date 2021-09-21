ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 düşüş gösterdi

Salı, 21 Eylül 2021 09:22:46 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 18 Eylül 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 düşüşle ve yıllık %21,9 artışla 1.700.064 mt oldu.

18 Eylül tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %84,9 olurken, bu oran önceki hafta %85,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %68,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 18 Eylül tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %20,2 artış ve %80,9 kapasite kullanım oranıyla 61.380.120 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %66,8 kapasite kullanım oranıyla 51.078.130 mt olarak kaydedilmişti.