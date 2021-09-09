ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 düşüş gösterdi

Perşembe, 09 Eylül 2021 10:09:49 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 4 Eylül 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 düşüşle ve yıllık %23,5 artışla 1.692.806 mt oldu.

4 Eylül tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %84,5 olurken, bu oran önceki hafta %84,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %67,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 4 Eylül tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %20,1 artış ve %80,6 kapasite kullanım oranıyla 57.972.734 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %66,6 kapasite kullanım oranıyla 48.289.444 mt olarak kaydedilmişti.