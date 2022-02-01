ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 düştü

Salı, 01 Şubat 2022 09:39:51 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 29 Ocak 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 düşüşle ve yıllık %3,5 artışla 1.629.303 mt oldu.

29 Ocak tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,6 olurken, bu oran önceki hafta %81,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 29 Ocak tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,3 artış ve %82,2 kapasite kullanım oranıyla 6.803.885 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %76,6 kapasite kullanım oranıyla 6.524.472 mt olarak kaydedilmişti.