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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 azaldı

Salı, 22 Nisan 2025 09:51:47 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 19 Nisan 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 ve yıllık %0,8 düşüşle 1,52 milyon mt oldu.

19 Nisan tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,9 olurken, bu oran önceki hafta %75,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 19 Nisan tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,3 düşüşle ve %74,6 kapasite kullanım oranıyla 23,49 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,2 kapasite kullanım oranıyla 23,79 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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