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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 azaldı

Salı, 01 Kasım 2022 09:15:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 29 Ekim 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 ve yıllık %9,4 düşüşle 1.508.648 mt oldu.

29 Ekim tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,5 olurken, bu oran önceki hafta %74,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %83,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 29 Ekim tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,7 düşüşle ve %79 kapasite kullanım oranıyla 67.773.050 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81,2 kapasite kullanım oranıyla 71.116.026 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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