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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 arttı

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 11:41:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 25 Mayıs 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 artış ve yıllık %1,1 düşüşle 1.573.965 mt oldu.

25 Mayıs tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,1 olurken, bu oran önceki hafta %77,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %77,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 25 Mayıs tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,7 düşüşle ve %76,5 kapasite kullanım oranıyla 32.147.906 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,9 kapasite kullanım oranıyla 33.033.318 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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