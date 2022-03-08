ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 arttı

Salı, 08 Mart 2022 09:12:15 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 5 Mart 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 ve yıllık %0,1 artışla 1.598.459 mt oldu.

5 Mart tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80 olurken, bu oran önceki hafta %79,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %77,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 5 Mart tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,6 artış ve %81,1 kapasite kullanım oranıyla 14.808.884 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %76,8 kapasite kullanım oranıyla 14.436.031 mt olarak kaydedilmişti.