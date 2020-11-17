ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 arttı

Salı, 17 Kasım 2020 10:24:23 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 14 Kasım 2020 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,4 artış ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %13,3 düşüşle 1.433.360 mt oldu.

14 Kasım 2020 tarihi ile sona eren haftada, ABD’nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %71,4 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %71,1, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %78,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 14 Kasım’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %18,7 düşüş ve %66,9 kapasite kullanım oranıyla 62.558.915 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı haftasında ABD ham çelik üretimi %80 kapasite kullanım oranıyla 76.929.712 mt olarak kaydedilmişti.