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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 artış gösterdi

Salı, 24 Ağustos 2021 10:48:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 21 Ağustos 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 ve yıllık %27,2 artışla 1.702.785 mt oldu.

21 Ağustos tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %85 olurken, bu oran önceki hafta %84,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %65,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 21 Ağustos tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %19,8 artış ve %80,4 kapasite kullanım oranıyla 54.588.027 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %66,6 kapasite kullanım oranıyla 45.579.683 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: çelik üretimi  ABD  ham çelik  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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