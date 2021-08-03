ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 artış gösterdi

Salı, 03 Ağustos 2021 11:09:45 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 31 Temmuz 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 ve yıllık %39 artışla 1.701.878 mt oldu.

31 Temmuz 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %85 olurken, bu oran önceki hafta %84,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %60,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 31 Temmuz tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %19,1 artış ve %80 kapasite kullanım oranıyla 49.491.463 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %66,7 kapasite kullanım oranıyla 41.561.762 mt olarak kaydedilmişti.