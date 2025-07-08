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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 yükseldi - 28. hafta, 2025

Salı, 08 Temmuz 2025 10:39:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 5 Temmuz 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 ve yıllık %4,9 artışla 1,61 milyon mt oldu.

5 Temmuz tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,6 olurken, bu oran önceki hafta %79,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 5 Temmuz tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,5 artışla ve %76 kapasite kullanım oranıyla 41 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,2 kapasite kullanım oranıyla 40,8 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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