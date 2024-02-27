ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 yükseldi

Salı, 27 Şubat 2024 10:08:01 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 24 Şubat 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %0,3 artış ve yıllık %4,1 düşüşle 1.566.708 mt oldu.

17 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,8 olurken, bu oran önceki hafta %77,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %80,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 24 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,1 düşüşle ve %76,7 kapasite kullanım oranıyla 12.141.761 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %78,1 kapasite kullanım oranıyla 12.403.937 mt olarak kaydedilmişti.