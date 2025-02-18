ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 geriledi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 15 Şubat 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 ve yıllık %3,2 düşüşle 1,51 milyon mt oldu.

15 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75 olurken, bu oran önceki hafta %75,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %77,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 15 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle ve %74,3 kapasite kullanım oranıyla 9,87 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,3 kapasite kullanım oranıyla 9,90 milyon mt olarak kaydedilmişti.