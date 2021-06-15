ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 düşüş gösterdi

Salı, 15 Haziran 2021 11:04:12 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 12 Haziran 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 düşüşle ve yıllık %44,2 artışla 1.663.776 mt oldu.

12 Haziran 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %82,6 olurken, bu oran önceki hafta %82,3 geçtiğimiz yılın aynı haftasında %56,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 12 Haziran’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %13,2 artış ve %78,5 kapasite kullanım oranıyla 37.539.305 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %67,8 kapasite kullanım oranıyla 33.170.303 mt olarak kaydedilmişti.