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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 düştü

Salı, 12 Aralık 2023 09:28:26 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 9 Aralık 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 düşüş ve yıllık %7,7 artışla 1.539.492 mt oldu.

9 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,8 olurken, bu oran önceki hafta %74,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %70,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 9 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,2 düşüşle ve %75,5 kapasite kullanım oranıyla 75.876.932 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,5 kapasite kullanım oranıyla 76.023.896 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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