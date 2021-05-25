ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 düştü

Salı, 25 Mayıs 2021 10:47:07 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 22 Mayıs 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 düşüşle ve yıllık %46,6 artışla 1.626.582 mt oldu.

22 Mayıs 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79 olurken, bu oran önceki hafta %79,2, geçtiğimiz yılın aynı haftasında %54,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 22 Mayıs’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %8,7 artış ve %77,6 kapasite kullanım oranıyla 32.369.259 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %69,9 kapasite kullanım oranıyla 29.765.639 mt olarak kaydedilmişti.