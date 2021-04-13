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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 düştü

Salı, 13 Nisan 2021 10:42:29 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 10 Nisan 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,3 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %42 artışla 1.598.004 mt oldu.

10 Nisan 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,6 olurken, bu oran önceki hafta %77,9, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %55,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 10 Nisan’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,9 düşüş ve %77 kapasite kullanım oranıyla 22.625.227 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %73,7 kapasite kullanım oranıyla 23.071.687 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: ham çelik  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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