ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı - 32. hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 2 Ağustos 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 ve yıllık %4,5 artışla 1,616 milyon mt oldu.

2 Ağustos tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,7 olurken, bu oran önceki hafta %78,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,8 olarak kaydedilmişti.



Sene başından 2 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,1 artışla ve %76,4 kapasite kullanım oranıyla 47,49 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,2 kapasite kullanım oranıyla 46,96 milyon mt olarak kaydedilmişti.