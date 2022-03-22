ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı

Salı, 22 Mart 2022 09:21:12 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 19 Mart 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 artışla ve yıllık %1,5 düşüşle 1.580.315 mt oldu.

19 Mart tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80,2 olurken, bu oran önceki hafta %79,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 19 Mart tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,3 artış ve %80,5 kapasite kullanım oranıyla 17.689.195 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %77,1 kapasite kullanım oranıyla 17.643.836 mt olarak kaydedilmişti.