ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı

Salı, 23 Kasım 2021 09:11:46 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 20 Kasım 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 ve yıllık %14,8 artışla 1.688.270 mt oldu.

20 Kasım tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %84,3 olurken, bu oran önceki hafta %84,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 20 Kasım tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %19,9 artış ve %81,6 kapasite kullanım oranıyla 76.599.958 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %67,7 kapasite kullanım oranıyla 63.894.836 mt olarak kaydedilmişti.