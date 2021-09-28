ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı

Salı, 28 Eylül 2021 09:26:04 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 25 Eylül 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 ve yıllık %22,3 artışla 1.705.507 mt oldu.

25 Eylül tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %85,2 olurken, bu oran önceki hafta %84,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %68,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 25 Eylül tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %20,2 artış ve %81 kapasite kullanım oranıyla 63.085.627 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %66,8 kapasite kullanım oranıyla 52.472.473 mt olarak kaydedilmişti.