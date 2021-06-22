ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 artış gösterdi

Salı, 22 Haziran 2021 10:31:53 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 19 Haziran 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 ve yıllık %44,6 artışla 1.668.312 mt oldu.

19 Haziran 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %82,9 olurken, bu oran önceki hafta %82,6 geçtiğimiz yılın aynı haftasında %56,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 19 Haziran’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %14,2 artış ve %78,7 kapasite kullanım oranıyla 39.207.617 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %67,8 kapasite kullanım oranıyla 34.325.149 mt olarak kaydedilmişti.