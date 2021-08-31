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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 düşüş gösterdi

Salı, 31 Ağustos 2021 14:20:00 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 28 Ağustos 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 düşüşle ve yıllık %26,9 artışla 1.699.157 mt oldu.

28 Ağustos tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %84,9 olurken, bu oran önceki hafta %85 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %65,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 28 Ağustos tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %20 artış ve %80,5 kapasite kullanım oranıyla 54.287.184 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %66,6 kapasite kullanım oranıyla 46.918.688 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ham çelik  |  benzer haberler »


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