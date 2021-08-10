ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 düşüş gösterdi

Salı, 10 Ağustos 2021 11:22:37 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 7 Ağustos 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 düşüşle ve yıllık %26,8 artışla 1.698.249 mt oldu.

7 Ağustos tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %84,8 olurken, bu oran önceki hafta %85 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %65,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 7 Ağustos tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %19,3 artış ve %80,1 kapasite kullanım oranıyla 51.189.713 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %66,6 kapasite kullanım oranıyla 42.900.766 mt olarak kaydedilmişti.