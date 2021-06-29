ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 düşüş gösterdi

Salı, 29 Haziran 2021 09:26:32 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 26 Haziran 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 düşüşle ve yıllık %44,3 artışla 1.664.684 mt oldu.

26 Haziran 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %82,7 olurken, bu oran önceki hafta %82,9 geçtiğimiz yılın aynı haftasında %56,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 26 Haziran tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %15,2 artış ve %78,8 kapasite kullanım oranıyla 40.872.301 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %67,8 kapasite kullanım oranıyla 35.479.088 mt olarak kaydedilmişti.