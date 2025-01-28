ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 düştü

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 25 Ocak 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 düşüş ve yıllık %0,7 artışla 1,49 milyon mt oldu.

25 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,7 olurken, bu oran önceki hafta %73,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 25 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1 artışla ve %73,9 kapasite kullanım oranıyla 5,33 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %73,3 kapasite kullanım oranıyla 2,28 milyon mt olarak kaydedilmişti.