ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 azaldı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 15 Mart 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 ve yıllık %1,7 düşüşle 1,51 milyon mt oldu.

15 Mart tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,9 olurken, bu oran önceki hafta %75 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 15 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,3 düşüşle ve %74,4 kapasite kullanım oranıyla 15,89 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,8 kapasite kullanım oranıyla 16,10 milyon mt olarak kaydedilmişti.