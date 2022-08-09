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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 azaldı

Salı, 09 Ağustos 2022 09:16:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 6 Ağustos 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 ve yıllık %7,8 düşüşle 1.563.079 mt oldu.

6 Ağustos tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,2 olurken, bu oran önceki hafta %78,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %84,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 6 Ağustos tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,1 düşüşle ve %80,1 kapasite kullanım oranıyla 49.414.353 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80,2 kapasite kullanım oranıyla 50.998.297 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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