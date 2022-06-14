ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 arttı

Salı, 14 Haziran 2022 09:18:46 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 11 Haziran 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 artışla ve yıllık %3,3 düşüşle 1.618.417 mt oldu.

11 Haziran tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,7 olurken, bu oran önceki hafta %81,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %83 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 11 Haziran tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,7 düşüşle ve %80,7 kapasite kullanım oranıyla 36.884.317 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %79,4 kapasite kullanım oranıyla 37.522.068 mt olarak kaydedilmişti.