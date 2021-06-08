ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 artış gösterdi

Salı, 08 Haziran 2021 12:18:35 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 5 Haziran 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 ve yıllık %46,3 artışla 1.669.219 mt oldu.

5 Haziran 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %82,3 olurken, bu oran önceki hafta %81,5 geçtiğimiz yılın aynı haftasında %56,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 5 Haziran’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %12,1 artış ve %78,3 kapasite kullanım oranıyla 35.875.528 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %69,5 kapasite kullanım oranıyla 32.016.364 mt olarak kaydedilmişti.