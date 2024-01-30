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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,1 düştü

Salı, 30 Ocak 2024 09:26:26 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 27 Ocak 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %0,1 ve yıllık %1 düşüşle 1.524.070 mt oldu.

27 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75,6 olurken, bu oran önceki hafta %75,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 27 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,1 düşüşle ve %76,2 kapasite kullanım oranıyla 5.918.473 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,9 kapasite kullanım oranıyla 5.926.638 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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