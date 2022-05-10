ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,1 arttı

Salı, 10 Mayıs 2022 09:26:24 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 7 Mayıs 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,1 artışla ve yıllık %3,1 düşüşle 1.612.067 mt oldu.

7 Mayıs tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,4 olurken, bu oran önceki hafta %81,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %81 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 7 Mayıs tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,7 düşüşle ve %80,1 kapasite kullanım oranıyla 28.689.717 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %78,7 kapasite kullanım oranıyla 29.187.762 mt olarak kaydedilmişti.