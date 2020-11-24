ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,1 arttı

Salı, 24 Kasım 2020 10:39:53 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 21 Kasım 2020 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,1 artış ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %13,2 düşüşle 1.435.174 mt oldu.

21 Kasım 2020 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %71,5 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %71,4, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %78,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 21 Kasım’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %18,6 düşüş ve %67 kapasite kullanım oranıyla 63.994.089 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80 kapasite kullanım oranıyla 78.583.519 mt olarak kaydedilmişti.