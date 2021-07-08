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ABD’nin ham çelik üretimi artış gösterdi

Perşembe, 08 Temmuz 2021 10:49:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 3 Temmuz 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 ve yıllık %41 artışla 1.671.034 mt oldu.

3 Temmuz 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %83 olurken, bu oran önceki hafta %82,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %58,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 3 Temmuz tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %16 artış ve %79 kapasite kullanım oranıyla 42.543.336 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %67,7 kapasite kullanım oranıyla 36.663.871 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ham çelik  |  benzer haberler »


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