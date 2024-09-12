ABD’nin galvanizli sac ithalatı Temmuz’da aylık %2,1 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı, bir önceki aya kıyasla %2,1 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %41,1 artışla 233.792 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 281,24 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 215,2 milyon $’a kıyasla 279,31 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 79.435 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 69.013 mt’a kıyasla 74.055 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 26.862 mt ile Brezilya, 26.856 mt ile Meksika, 19.865 mt ile Güney Kore ve 13.367 mt ile Güney Afrika takip etti.