 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Temmuz’da aylık %2,1 düştü

Perşembe, 12 Eylül 2024 17:08:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı, bir önceki aya kıyasla %2,1 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %41,1 artışla 233.792 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 281,24 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 215,2 milyon $’a kıyasla 279,31 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 79.435 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 69.013 mt’a kıyasla 74.055 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 26.862 mt ile Brezilya, 26.856 mt ile Meksika, 19.865 mt ile Güney Kore ve 13.367 mt ile Güney Afrika takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 37. Hafta, 2024

12 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay

12 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Ekim ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını değiştirmedi

11 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Temmuz ayında aylık %4,6 arttı

11 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı Temmuz’da aylık %3,12 artış kaydetti

10 Eyl | Çelik Haberler

Avrupa’da galvanizli ve soğuk rulo sac için kabul görebilir fiyatlar gevşedi

09 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları hurdaya yönelik beklentiler ve düşük talep sebebiyle çoğunlukla gevşedi

09 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Romanyalı yassı mamul tüccarları fiyatlarını bir miktar artırırken üretici aynı seviyelerde tuttu

06 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de haddeciler zayıf talebin baskısı altında, indirimler gözlenebilir

06 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Pakistan Çin’den ithal galvanizli saca hile soruşturması başlattı

06 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis