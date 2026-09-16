ABD'nin galvanizli sac ihracatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %3,8 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %3,8 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,6 düşüşle 106.310 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 166,2 milyon $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 158,1 milyon $'a kıyasla 160,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 70.996 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 61.484 mt'a kıyasla 69.064 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı, 36.706 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.