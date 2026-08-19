ABD'nin galvanizli sac ithalatı 2026 Haziran'da aylık %14,7 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre göre ABD'nin galvanizli sac ithalatı bu yılın Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %14,7 ve Haziran 2025'e kıyasla %41,8 düşüşle 77.277 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri ise Mayıs ayındaki 94,5 milyon $ ve 2025 yılının aynı ayındaki 153,5 milyon $ seviyelerine kıyasla Haziran 2026'da 81,0 milyon $ oldu.

ABD, Haziran ayında Kanada'dan Mayıs ayındaki 38.270 mt ve Haziran 2025'teki 60.825 mt seviyelerine kıyasla 38.777 mt ile en yüksek miktarda galvanizli sac ithalatı gerçekleştirdi. Haziran ayında galvanizli sac ithalatında öne çıkan diğer tedarikçiler 17.526 mt ile Güney Kore, 4.813 mt ile Avusturya ve 3.398 mt ile Pakistan oldu.