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ABD'nin galvanizli sac ithalatı 2026 Haziran'da aylık %14,7 azaldı

Çarşamba, 19 Ağustos 2026 10:36:24 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre göre ABD'nin galvanizli sac ithalatı bu yılın Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %14,7 ve Haziran 2025'e kıyasla %41,8 düşüşle 77.277 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri ise Mayıs ayındaki 94,5 milyon $ ve 2025 yılının aynı ayındaki 153,5 milyon $ seviyelerine kıyasla Haziran 2026'da 81,0 milyon $ oldu.

ABD, Haziran ayında Kanada'dan Mayıs ayındaki 38.270 mt ve Haziran 2025'teki 60.825 mt seviyelerine kıyasla 38.777 mt ile en yüksek miktarda galvanizli sac ithalatı gerçekleştirdi. Haziran ayında galvanizli sac ithalatında öne çıkan diğer tedarikçiler 17.526 mt ile Güney Kore, 4.813 mt ile Avusturya ve 3.398 mt ile Pakistan oldu.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Daldırma Galv. Rulo
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Galvanizli Levha Sac
Kalınlık:  0,4 - 3 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  100 - 6.000 mm
DX51-D DX54-D
AYDEMİR METAL VE ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Teklifi Gör
Galvanizli Levha Sac
Kalınlık:  0,2 - 5 mm
DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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