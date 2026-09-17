ABD'nin galvanizli sac ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %7,4 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %7,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %48,9 düşüşle 71.580 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 81 milyon $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 158,9 milyon $'a kıyasla 71,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 38.777 mt'a ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 57.386 mt'a kıyasla 33.322 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı, 15.976 mt ile Güney Kore, 5.417 mt ile Pakistan ve 4.329 mt ile Avusturya takip etti.