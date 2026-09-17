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ABD'nin galvanizli sac ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %7,4 düştü

Perşembe, 17 Eylül 2026 10:10:46 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %7,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %48,9 düşüşle 71.580 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 81 milyon $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 158,9 milyon $'a kıyasla 71,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 38.777 mt'a ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 57.386 mt'a kıyasla 33.322 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı, 15.976 mt ile Güney Kore, 5.417 mt ile Pakistan ve 4.329 mt ile Avusturya takip etti.

Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Galvanizli Levha Sac

Kalınlık 0,4 - 3 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 100 - 6.000 mm
  DX51-D DX54-D
Tedarikçi AYDEMİR METAL VE ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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Sıcak Daldırma Galv. Trapez Levha

Kalınlık 0,4 - 1,25 mm
Genişlik 250 - 15.000 mm
  DX51
Tedarikçi ANK METAL
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