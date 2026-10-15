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ABD'nin galvanizli sac ihracatı 2026'nın Ağustos ayında aylık %3,4 azaldı

Perşembe, 15 Ekim 2026 10:14:31 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %3,4 düşerken, geçen yılın aynı ayına kıyasla %1 artarak 102.725 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 160,9 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 148,8 milyon $'a kıyasla 158,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 69.064 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 57.191 mt'a kıyasla 64.579 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı, 37.754 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.

Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Magneliz Rulo Sac

Kalınlık 1,5 - 3 mm
Genişlik 1.250 mm
  S350GD ZM310 - S420GD ZM420
Tedarikçi NEHIR GALVANIZ METAL LTD. STI.
Teklifi Gör

Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 2 mm
Genişlik 1.070 mm
Rulo  R
  EN-S350GD +ZM310
Tedarikçi CEPAS GALVANIZ DEM.CEL. MADEN INS.NAK.TIC.SAN.A.S.
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Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
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