ABD'nin galvanizli sac ihracatı 2026'nın Ağustos ayında aylık %3,4 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %3,4 düşerken, geçen yılın aynı ayına kıyasla %1 artarak 102.725 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 160,9 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 148,8 milyon $'a kıyasla 158,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 69.064 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 57.191 mt'a kıyasla 64.579 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı, 37.754 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.