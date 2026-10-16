 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD'nin...

ABD'nin galvanizli sac ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %20,7 yükseldi

Cuma, 16 Ekim 2026 10:30:07 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %20,7 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %27,1 düşüşle 86.402 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 71,9 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 121 milyon $'a kıyasla 86,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 33.322 mt'a ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 66.073 mt'a kıyasla 32.056 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı, 16.386 mt ile Vietnam, 12.140 mt ile Güney Kore ve 4.092 mt ile Hollanda takip etti.

Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Magneliz Rulo Sac

Kalınlık 1,5 - 3 mm
Genişlik 1.250 mm
  S350GD ZM310 - S420GD ZM420
Tedarikçi NEHIR GALVANIZ METAL LTD. STI.
Teklifi Gör

Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 2 mm
Genişlik 1.070 mm
Rulo  R
  EN-S350GD +ZM310
Tedarikçi CEPAS GALVANIZ DEM.CEL. MADEN INS.NAK.TIC.SAN.A.S.
Teklifi Gör

Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

ABD'nin galvanizli sac ihracatı 2026'nın Ağustos ayında aylık %3,4 azaldı

15 Eki | Çelik Haberler

ABD'nin çelik ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %2,9 düştü

14 Eki | Çelik Haberler

ABD'nin galvanizli sac ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %7,4 düştü

17 Eyl | Çelik Haberler

ABD'nin galvanizli sac ihracatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %3,8 geriledi

16 Eyl | Çelik Haberler

ABD'nin çelik ihracatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %8,2 düştü

15 Eyl | Çelik Haberler

ABD'nin galvanizli sac ithalatı 2026 Haziran'da aylık %14,7 azaldı

19 Ağu | Çelik Haberler

ABD'nin galvanizli sac ihracatı 2026'nın Haziran ayında %0,4 geriledi

18 Ağu | Çelik Haberler

ABD'nin çelik ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %6,8 arttı

17 Ağu | Çelik Haberler

ABD'nin galvanizli sac ithalatı 2026'nın Mayıs ayında %7,3 arttı

23 Tem | Çelik Haberler

ABD'nin galvanizli sac ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %10,8 artış kaydetti

21 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis