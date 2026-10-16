ABD'nin galvanizli sac ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %20,7 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %20,7 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %27,1 düşüşle 86.402 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 71,9 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 121 milyon $'a kıyasla 86,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 33.322 mt'a ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 66.073 mt'a kıyasla 32.056 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı, 16.386 mt ile Vietnam, 12.140 mt ile Güney Kore ve 4.092 mt ile Hollanda takip etti.