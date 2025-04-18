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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Şubat’ta aylık %18,3 geriledi

Cuma, 18 Nisan 2025 09:59:36 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %18,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %26,8 düşüşle 157.157 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 222,2 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 252,2 milyon $’a kıyasla 181,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 78.165 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 86.277 mt’a kıyasla 66.604 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.652 mt ile Güney Afrika, 11.260 mt ile BAE, 10.224 mt ile Avustralya ve 8.142 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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