ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2025’in Aralık ayında %0,2 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı 2025’in Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %43,3 düşüşle 92.944 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 90,3 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 177,4 milyon $’a kıyasla 89,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD ’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 50.528 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 57.119 mt’a kıyasla 45.714 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.007 mt ile Güney Kore, 4.735 mt ile Belçika ve 4.625 mt ile Avusturya takip etti.