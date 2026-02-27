 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2025’in Aralık ayında %0,2 arttı

Cuma, 27 Şubat 2026 15:36:25 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı 2025’in Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %43,3 düşüşle 92.944 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 90,3 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 177,4 milyon $’a kıyasla 89,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 50.528 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 57.119 mt’a kıyasla 45.714 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.007 mt ile Güney Kore, 4.735 mt ile Belçika ve 4.625 mt ile Avusturya takip etti.

Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025’in Aralık ayında %26,7 geriledi

26 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Aralık ayında %16,6 geriledi

25 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2025’in Kasım ayında %27,9 düşüş kaydetti

05 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025’in Ekim ayında %14,4 arttı

04 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Ekim ayında %11,4 artış kaydetti

02 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025’in Eylül ayında %3,2 artış kaydetti

29 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Eylül ayında %11,4 artış kaydetti

28 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2025’in Ağustos ayında %15,4 düştü

10 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025’in Ağustos ayında %4,9 düştü

09 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Ağustos ayında %3,6 arttı

08 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Daldırma Galv. Trapez Levha
Kalınlık:  0,5 - 1 mm
Genişlik:  800 - 860 mm
Boy:  1.000 - 8.000 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör
Sıcak Daldırma Galv. Rulo
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  600 - 1.500 mm
Rulo:   R
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör
Galvanizli Rulo Sac
Kalınlık:  0,15 mm
Genişlik:  1.000 mm
Rulo:   R
DX51D
GALVA METAL SANAYI VE TICARET A.S.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis