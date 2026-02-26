ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025’in Aralık ayında %26,7 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %26,7 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %18,7 düşüşle 74.696 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 145,1 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 129,1 milyon $’a kıyasla 109,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 88.436 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 81.792 mt’a kıyasla 61.128 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 47.460 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.