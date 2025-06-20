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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Nisan’da aylık %24,9 geriledi

Cuma, 20 Haziran 2025 09:55:20 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %24,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %34,9 düşüşle 126.832 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 197,3 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 283,4 milyon $’a kıyasla 156,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 73.889 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 82.378 mt’a kıyasla 70.819 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.163 mt ile Meksika ve 12.679 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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