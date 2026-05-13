ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2026’nın Mart ayında %7,7 arttı

Çarşamba, 13 Mayıs 2026 14:12:04 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bir önceki aya kıyasla %7,7 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %54,1 düşüşle 77.457 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 70,84 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 197,25 milyon $’a kıyasla 73,42 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 39.912 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 73.889 mt’a kıyasla 44.160 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.108 mt ile Güney Kore, 4.973 mt ile Pakistan ve 2.748 mt ile Almanya takip etti.


