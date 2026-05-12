ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2026’nın Mart ayında %6,5 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bir önceki aya kıyasla %6,5 artış ve 2025’in aynı ayına kıyasla %5,8 düşüşle 111.850 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 152,1 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 170,46 milyon $’a kıyasla 165,66 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 67.170 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 66.475 mt’a kıyasla 71.016 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 40.313 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.