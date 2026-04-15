ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Şubat ayında %0,3 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %0,3 ve yıllık %8,3 düşüşle 562.729 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 1,04 milyar $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 1,08 milyar $’a kıyasla 1,05 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %9,9 ve yıllık %16,6 artışla 357.949 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %17,9 ve yıllık %34,8 düşüşle 171.155 mt seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.584 mt ile Brezilya, 1.889 mt ile Hindistan ve 1.477 mt ile Çin oldu.

Ayrıca Şubat ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 104.999 mt ile galvanizli sac, 48.455 mt ile sıcak sac, 61.143 mt ile boyuna kesme levha, 57.553 mt ile soğuk sac ve 44.713 mt ile rulo levha oldu.