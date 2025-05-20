ABD’nin galvanizli sac ithalatı Mart’ta aylık %7,5 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %7,5 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %34,9 düşüşle 168.963 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 197,3 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 307,5 milyon $’a kıyasla 197,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 4.285 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 14.551 mt’a kıyasla 6.382 mt ile Avusturya oldu. Avusturya’yı, 6.382 mt ile Almanya, 3.072 mt ile Japonya, 2.773 mt ile Endonezya ve 2.035 mt ile Belçika takip etti.