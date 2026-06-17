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ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2026’nın Nisan ayında %9 artış kaydetti

Çarşamba, 17 Haziran 2026 09:47:11 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bir önceki aya kıyasla %9 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %33,4 düşüşle 84.470 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 73,42 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 156,24 milyon $’a kıyasla 86,49 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 44.160 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 70.819 mt’a kıyasla 39.517 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.920 mt ile Avusturya, 10.721 mt ile Güney Kore ve 6.114 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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